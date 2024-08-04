Звездопад, Голубая Луна и парад планет: какие астрономические события ждут самарцев в августе 2024

В последний месяц лета жителей Самарской области ждут сразу несколько захватывающих астрономических явлений. В августе 2024 года можно будет увидеть Голубую Луну, звездопад и большой парад планет. Об этом сообщает планетарий Самарского университета.
В воскресенье, 4 августа, ожидается новолуние. В среду, 7 августа, Венера окажется рядом с Меркурием. А на ночь с 12 на 13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. Можно будет увидеть до 100−120 падающих «звезд» в час — самое время загадывать желания.
В среду, 14 августа, ожидается сближение Марса и Юпитера, а 19 августа — полнолуние, суперлуние, Голубая Луна. Еще через два дня — покрытие Луной Сатурна. 27 августа рядом Луной окажется Юпитер.
Последним астрономическим событием месяца станет большой парад планет. Утром 28 августа в небе по одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн. Однако видны будут только четыре планеты. Нептун и Уран можно будет разглядеть только с помощью телескопа или мощного бинокля.