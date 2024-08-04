Звездопад, Голубая Луна и парад планет: какие астрономические события ждут самарцев в августе 2024

Последним астрономическим событием месяца станет большой парад планет. Утром 28 августа в небе по одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн. Однако видны будут только четыре планеты. Нептун и Уран можно будет разглядеть только с помощью телескопа или мощного бинокля.