ГАИ использует квадрокоптеры для «охоты» за нарушителями

Дрон берут в рейд экипажи ГАИ, действия происходят по простой схеме: пока один экипаж следит с помощью беспилотника за транспортным потоком и фиксирует нарушения, в частности, правил обгона, другой получает информацию от коллег о совершенных правонарушениях и останавливает нарушителей.