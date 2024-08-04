ГАИ использует квадрокоптеры для «охоты» за нарушителями

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Сотрудники ГАИ используют квадрокоптеры для выявления нарушителей, об этом в субботу сообщила пресс-служба УВД Минского облисполкома.
Дрон берут в рейд экипажи ГАИ, действия происходят по простой схеме: пока один экипаж следит с помощью беспилотника за транспортным потоком и фиксирует нарушения, в частности, правил обгона, другой получает информацию от коллег о совершенных правонарушениях и останавливает нарушителей.
По информации УВД, за час работы инспекторы с помощью дрона выявили пять нарушений правил обгона.
Причем, как отмечают правоохранители, даже тех водителей, которые пытаются оспаривать нарушение, видеозапись с квадрокоптера и предупреждение за дачу ложных объяснений «отрезвляет».
В УВД уточнили, что в отношении всех пяти водителей, нарушения которых были выявлены с помощью квадрокоптера, составлены административные протоколы.