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ГАИ использует квадрокоптеры для «охоты» за нарушителями

Беспилотник, в частности, помогает определить в автомобильном потоке тех, кто нарушает правила обгона.

Источник: Telegram / УВД Минского облисполкома

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Сотрудники ГАИ используют квадрокоптеры для выявления нарушителей, об этом в субботу сообщила пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Дрон берут в рейд экипажи ГАИ, действия происходят по простой схеме: пока один экипаж следит с помощью беспилотника за транспортным потоком и фиксирует нарушения, в частности, правил обгона, другой получает информацию от коллег о совершенных правонарушениях и останавливает нарушителей.

По информации УВД, за час работы инспекторы с помощью дрона выявили пять нарушений правил обгона.

Причем, как отмечают правоохранители, даже тех водителей, которые пытаются оспаривать нарушение, видеозапись с квадрокоптера и предупреждение за дачу ложных объяснений «отрезвляет».

В УВД уточнили, что в отношении всех пяти водителей, нарушения которых были выявлены с помощью квадрокоптера, составлены административные протоколы.