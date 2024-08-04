«Было очень жарко»: В Ростове во время футбольного матча на поле скончался главный тренер команды

В Ростове-на-Дону в субботу, 3 августа, во время футбольного матча скончался Калин Степанян, главный тренер ФК «Нахичевань-на-Дону». О трагедии рассказали в пресс-службе спортивного клуба.
— В нашей футбольной семье горе: на 70-м году ушел из жизни главный тренер ФК «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Калина Ервандовича, — написано в лаконичном сообщении от имени команды.
Как сообщает собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», все произошло около половины третьего дня. В это время на стадионе «Чайка-Западный» собрались игроки и болельщики на матч. В рамках Кубка губернатора — чемпионата Ростовской области 2024 по футболу в высшей лиге команда «Нахичевань-на-Дону» принимала клуб «Строитель-М» из Каменска-Шахтинского.
— На улице было очень жарко, и в какой-то момент тренер упал без сознания. Те, кто был рядом, послушали его, пытались уловить пульс, но он не дышал. Люди вызвали скорую помощь. И через несколько минут Калина Ервандовича забрали в больницу. Позже мы узнали, что его, к сожалению, не удалось спасти, — рассказал источник.
Смерть Калина Степаняна стала ударом для ростовского футбольного сообщества. Свои соболезнования на официальной странице клуба в соцсети принесли болельщики и члены ростовских команд.
— Хороший тренер и хороший человек, — написал один из комментаторов.
— Скорбит вместе с большой семьей Нахичевани! Покойся с миром, легенда! — оставили прощальные слова члены одного из ростовских ФК.
Напомним, Калин Степанян еще в 70-е годы выступал за армянский «Арарат», затем играл за московский «Спартак». Завершив спортивную карьеру, занялся тренерством. Был наставником «Алании», а в последнее время главным тренером ФК «Нахичевань-на-Дону».
Редакция «КП — Ростов-на-Дону» выражает искренние соболезнования родным и близким.