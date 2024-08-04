«Было очень жарко»: В Ростове во время футбольного матча на поле скончался главный тренер команды

— На улице было очень жарко, и в какой-то момент тренер упал без сознания. Те, кто был рядом, послушали его, пытались уловить пульс, но он не дышал. Люди вызвали скорую помощь. И через несколько минут Калина Ервандовича забрали в больницу. Позже мы узнали, что его, к сожалению, не удалось спасти, — рассказал источник.