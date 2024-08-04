Признание в любви паровозу. Шеф-редактор «Родины» съездил в детство на поезде «Москва-Владивосток»

Так ведь и вклад их в Победу сопоставим. Немца бы не отбросили без паровоза от Москвы — об этом мемориальная доска на новосибирском вокзале, откуда осенью 1941 года уходили на запад эшелоны с сибирскими дивизиями. И от Сталинграда бы не отшвырнули — сюда перебросили бамовские рельсы для рокады, ставшей незаменимой в битве. «Война без железных дорог есть пустейшая фраза. Ленин» — помню, как поразил меня этот транспарант на бамовском путеукладчике под Февральском (трассу там вели воины-железнодорожики). Мы ведь больше писали тогда про освоение полезных ископаемых…