«Мелкой пыли больше всего в Минске, крупной — в Гомеле». Белстат опубликовал данные по загрязнению воздуха в белорусских городах в 2023 году

Белстат опубликовал инфографику «Экологическое качество жизни» за 2023 год.
Так вот, среднегодовой уровень содержания твердых частиц класса РМ 10 в 2023 году был ниже всего в Гродно — 7 микрограммов на кубический метр воздуха, а выше всего в Бресте (29), в Могилеве (30), Гомеле (44). В Минске — 20 микрограммов на кубометр воздуха. Это при том, что предельно допустимая концентрация такой пыли, а она считается довольно крупной, — 40 микрограммов на кубический метр.
Что касается твердых частиц класса РМ 2,5 или тонкодисперсной пыли, то показатель 14 при предельно допустимой концентрации 15 отмечен в Минске.
Предельно допустимая концентрация приземного озона, который особенно актуален летом, — 90. В Минске в среднем в 2023 году он был меньше всего — 49, в Могилеве — 53, в Витебске — 54, в Гомеле — 58, в Гродно — 61, в Бресте — 63.
Качество воздуха в крупных белорусских городах определено тремя основными показателями, которые характеризуют его загрязнение. Это концентрации в воздухе твердых частиц класса РМ 10 (это пыль, вещества диаметром от 10 микрон и меньше), твердых частиц класса РМ 2,5 (это тонкодисперсные частицы, пыль от 2,5 микрон и менее) и приземного озона (этот газ наиболее опасен для детей, пожилых, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей).
Более мелкая пыль — более опасная, потому что может проникать глубоко в легкие, в отличие от более крупных частиц, которые попадают в нос, в рот или в горло. Частицы довольно долго могут висеть в воздухе и не оседать, пока не пойдет дождь или снег. Но смог в белорусских городах бывает нечасто. Приземной озон же особенно негативное влияние оказывает во время жары.