«Мелкой пыли больше всего в Минске, крупной — в Гомеле». Белстат опубликовал данные по загрязнению воздуха в белорусских городах в 2023 году

Более мелкая пыль — более опасная, потому что может проникать глубоко в легкие, в отличие от более крупных частиц, которые попадают в нос, в рот или в горло. Частицы довольно долго могут висеть в воздухе и не оседать, пока не пойдет дождь или снег. Но смог в белорусских городах бывает нечасто. Приземной озон же особенно негативное влияние оказывает во время жары.