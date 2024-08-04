Что можно и нельзя делать в день Марии Ягодницы 4 августа на сбор черники

Под запретом работы на огороде, а также в поле. Не следует ругаться, ссориться, быть в плохом настроение. Предки верили, что это может спровоцировать черную полосу в жизни. Не рекомендуется травить грызунов. Не следует сметать паутину обычным веником, чтобы не навлечь проблем.