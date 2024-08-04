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Что можно и нельзя делать в день Марии Ягодницы 4 августа на сбор черники

День Марии Ягодницы отмечают 4 августа.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 4 августа вспоминает Марию Магдалину. В народе отмечают Марьин день, день Марии Ягодницы. Но есть еще одно название — Сладостница. Оно появилось по причине того, что 4 августа принято собирать ягоды: чернику, красную и черную смородину.

Что нельзя делать 4 августа

Под запретом работы на огороде, а также в поле. Не следует ругаться, ссориться, быть в плохом настроение. Предки верили, что это может спровоцировать черную полосу в жизни. Не рекомендуется травить грызунов. Не следует сметать паутину обычным веником, чтобы не навлечь проблем.

Что можно делать 4 августа

По традиции, в указанный день было принято молиться святой о красоте и здоровье. Кроме того, 4 августа собирали росу, умывались ей для яркого румянца. Также в указанный день было принято собирать ягоды.

Согласно приметам, квакающие лягушки, которые сидят на суше, предупреждают, что погода испортится. В том случае, если в дневное время не видно пауков, то ждали дождя. Туман в утренние часы указывает на жару.

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