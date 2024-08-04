Кассационный суд обязал нижестоящие инстанции прислушиваться к доводам защиты

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в своем свежем обзоре судебной практики указал, что нижестоящие инстанции должны тщательно изучать доводы защиты. В качестве примера приведено конкретное дело, где решение апелляционной инстанции было отменено как раз из-за того, что суд недостаточно внимательно изучил аргументы защиты.
Некий житель Пятигорска, гражданин Щ., был осужден за побои: умышленное причинение легкого вреда здоровью. По версии следствия, он ударил потерпевшего в челюсть. Между тем, защита возражала.
«Адвокат Г. в апелляционной жалобе в интересах Щ. указывал, что выводы суда о причинении легкого вреда здоровью О. не основаны на исследованных доказательствах, в соответствии с которыми повреждения зубов, которые послужили основанием к определению степени тяжести вреда здоровью, не были причинены О. осужденным, а имели место задолго до конфликта», — говорится в обзоре.
Помимо прочего, нижестоящие инстанции сослались на заключения двух судебно-медицинских экспертиз, которые зафиксировали выбитые зубы. По мнению экспертов, кровоизлияния и ссадины, причинены ударным действием тупого твердого предмета в пределах суток до осмотра экспертом.
При этом защита принесла в суд медицинские документы о том, что еще при прохождении лечения в 2017—2018 годах у потерпевшего О. при рентгенологическом исследовании установлено отсутствие двух зубов на верхней челюсти. Суд первой инстанции отверг документы, указав, что речь в них идет не о тех зубах. Согласилась с этим и апелляция.
«Данный вывод противоречит как показаниям специалиста К., признанным судом достоверными, так и представленной медицинской документации, — сказано в обзоре. — Таким образом, судом апелляционной инстанции не в полной мере были выполнены процессуальные обязанности по проверке обоснованности обжалуемого приговора по доводам апелляционной жалобы защитника».
Иными словами, суды обязаны более тщательно изучать аргументы защиты. Советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн обращает внимание, что в УПК законодатель предусмотрел обязанность судов рассматривать каждый довод стороны обвинения и защиты и с достаточной степени конкретизации и мотивировки обосновывать свои выводы. «Конституционный Суд РФ в Определении от 25.01.2005 дал подробные разъяснения по вопросу о том, как судам необходимо работать с доводами и аргументами сторон, — говорит Евгений Рубинштейн. — В свою очередь, выводы суда также могут быть проверены вышестоящими судами на предмет их соответствия доказательствам, требованиям обоснованности и мотивированности. Рассматриваемое постановление является лишь частным проявлением указанного выше разъяснения. Между тем, оно ярко демонстрирует, что до настоящего времени суды зачастую либо вообще игнорируют доводы защиты, либо аргументируют настолько произвольно, что порой сравнимо с софистикой или откровенным введением в заблуждение читателя судебного акта».
По его словам, существующего нормативного регулирования и разъяснений высших судебных органов достаточно для того, чтобы улучшить качество подготовки и изложения судебных актов и, как следствие, сделать правосудие более справедливым. «Недостаточно внимания судов проверочных инстанций к этим вопросам. Именно поэтому публикация подобных рассматриваемому судебному акту имеет существенное значение», — подчеркивает советник ФПА.
Хотя, по его словам, в идеале требуется отмена любого судебного акта, в котором нет достаточного обоснования хотя бы по одному из доводов стороны вне зависимости от значимости аргумента.