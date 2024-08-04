Кассационный суд обязал нижестоящие инстанции прислушиваться к доводам защиты

Иными словами, суды обязаны более тщательно изучать аргументы защиты. Советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн обращает внимание, что в УПК законодатель предусмотрел обязанность судов рассматривать каждый довод стороны обвинения и защиты и с достаточной степени конкретизации и мотивировки обосновывать свои выводы. «Конституционный Суд РФ в Определении от 25.01.2005 дал подробные разъяснения по вопросу о том, как судам необходимо работать с доводами и аргументами сторон, — говорит Евгений Рубинштейн. — В свою очередь, выводы суда также могут быть проверены вышестоящими судами на предмет их соответствия доказательствам, требованиям обоснованности и мотивированности. Рассматриваемое постановление является лишь частным проявлением указанного выше разъяснения. Между тем, оно ярко демонстрирует, что до настоящего времени суды зачастую либо вообще игнорируют доводы защиты, либо аргументируют настолько произвольно, что порой сравнимо с софистикой или откровенным введением в заблуждение читателя судебного акта».