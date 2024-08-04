Путин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником — Днем железнодорожника. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Президент поблагодарил работников, ветеранов железнодорожного транспорта и молодых специалистов за их труд и преданность делу. По его словам, каждый сотрудник вносит свой вклад в то, чтобы железнодорожная отрасль, имеющая стратегическое значение для нашей огромной страны, работала надежно, слаженно и бесперебойно, отвечала современным запросам экономики и россиян.
Путин отметил, что Россия развивается, движется вперед, и значимая роль в этом принадлежит железнодорожному транспорту. Открытие новых глобальных рынков, рост внутреннего туризма и устойчивая работа предприятий — являются в том числе заслугой железнодорожников.
Сейчас стоят задачи по дальнейшей модернизации Восточного полигона — БАМа, Транссиба, которые должны работать во взаимосвязи с Северным морским путем, с такими перспективными проектами, как Северный широтный ход, с выходом к Арктическим портам, рассказал президент.
На повестке, продолжил глава государства, строительство высокоскоростных магистралей в связке с Центральным транспортным узлом, создание международных логистических коридоров, развитие Азово-Черноморского транспортного направления, организация бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана.
Владимир Путин подчеркнул, что все это масштабные задачи. Он выразил уверенность в том, что благодаря знаниям железнодорожников, их опыту и нацеленности на результат в интересах страны все эти задачи обязательно будут решены.