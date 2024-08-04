Отчего опадают деревья в Хабаровске?

— Листья сбрасывают тополя, и мы наблюдаем это не первый год. У деревьев подошёл предельный возраст, поэтому они раньше времени теряют листву. В городе поэтапно меняют деревья — на месте старых высаживают молодые, — рассказала Ирина Дубянская.