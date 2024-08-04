Отчего опадают деревья в Хабаровске?

В последнюю неделю июля жители города стали замечать желтую листву на дорогах и тротуарах Хабаровска. Столь ранний листопад удивил многих. Что могло стать его причиной, узнавал корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчане предполагали, что деревья стали терять листву из-за дождливой и прохладной погоды, которая преимущественно сохранялась в летние месяцы.
Начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина Дубянская пояснила, что досрочного наступления осени опасаться не стоит.
— Листья сбрасывают тополя, и мы наблюдаем это не первый год. У деревьев подошёл предельный возраст, поэтому они раньше времени теряют листву. В городе поэтапно меняют деревья — на месте старых высаживают молодые, — рассказала Ирина Дубянская.