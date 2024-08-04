В День поля в Бурятии дроны летали в небе, а в поле пахали трактора

Представители агрономического факультета Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА) не просто продемонстрировали полеты агродронов, но и показали, как c их помощью можно удобрять поля и бороться с вредителями. Обучают основам пилотирования в сельхозакадемии. Здесь внедрили агро-дроны с прошлого года в рамках образовательной программы «Приоритет 2030ДВ». Студенты регулярно выезжают на практику на поля растениеводческих хозяйств Бурятии.