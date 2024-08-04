В День поля в Бурятии дроны летали в небе, а в поле пахали трактора

В поселке Темник (с. Ацула) Селенгинского района Бурятии прошло главное сельхоз-событие региона — «День Поля-2024». На мероприятие съехались более трех тысяч жителей республики, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Цыденов. Программа включала выступления творческих коллективов, выставки, презентации, мастер-классы и конкурсы.
Представители агрономического факультета Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА) не просто продемонстрировали полеты агродронов, но и показали, как c их помощью можно удобрять поля и бороться с вредителями. Обучают основам пилотирования в сельхозакадемии. Здесь внедрили агро-дроны с прошлого года в рамках образовательной программы «Приоритет 2030ДВ». Студенты регулярно выезжают на практику на поля растениеводческих хозяйств Бурятии.
«Гвоздем» мероприятия стал конкурс профессионального мастерства среди трактористов и машинистов по вспашке и обработке почвы «Лучший пахарь — 2024». Участвовали в нем более 20 конкурсантов, в том числе студенты профильных учебных заведений. Они продемонстрировали свои знания и умения в теоретическом и практическом этапах.
По-настоящему сладким получилось «пиршество» с дегустацией вкусностей по случаю торжественного открытия нового цеха облепихового масла в поселке Темник. Там будут заниматься выжимкой облепихового масла. В действующем цехе с прошлого года ведется переработка ягод. Участники торжества смогли на вкус оценить производимую здесь продукцию. Специалисту цеха в торжественной обстановке вручили ключи от дома.
«В этом году строим жилье для 80 специалистов, работающих на селе. Для учителей, врачей, ветеринаров, работников сельских домов культур и других специалистов будет построено 16 домов по программе комплексного развития сельских территорий и 64 квартиры», — рассказал губернатор.