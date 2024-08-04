Астроном Язев опроверг 8 мифов о космосе

Мифов о космосе, что звёзд на небе — ни тех, ни других не счесть. Каких только заблуждений порой не встретишь, но имеют ли он под собой хоть какое-то основание? Астроном, доктор физико-математических наук, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев разоблачил 7 мифов, и ещё один — частично подтвердил. Подробности в материале irk.aif.ru.
Миф 1. Лето наступает, когда Земля находится ближе всего к Солнцу.
«Это, мне кажется, самый распространённый миф. Для его разоблачения достаточно сказать, что ближе всего Земля к Солнцу находится в январе, — рассказал Сергей Язев. — Если бы дело здесь было в расстоянии, то на всей планете зима и лето наступали бы одновременно, но это не так. Пока в северном полушарии холодно, в южном — тепло, и наоборот».
На самом деле смена времён года происходит из-за того, что солнечные лучи попадают на разные участки Земли под разным углом, потому что ось нашей планеты расположена под некоторым наклоном к плоскости орбиты. Когда Земля наклонена к Солнцу северным полушарием, больше света и тепла попадает туда, а юг тем временем прогревается меньше.
Миф 2. Фазы Луны меняются из-за тени Земли.
Изменение видимой формы Луны на небе (то, что мы называем растущей, убывающей Луной, полнолунием и новолунием) на самом деле не связано с тем, что в течение месяца разные её части от Солнца закрывает Земля.
«Земля загораживает от Луны солнечный свет только во время лунных затмений. Люди часто путают их с фазами Луны, — объяснил Сергей Язев. — В действительности смена фаз Луны происходит из-за того, что Солнце освещает наш спутник с разных сторон, а мы на него смотрим только с одной».
Когда Солнце светит прямо на видную нам сторону Луны, та на небе принимает форму диска, а когда освещает её сбоку, мы видим только половину спутника.
Миф 3. Американцев не было на Луне.
В то, что американцев на Луне никогда не было, а их полёт туда — подделка, до сих пор верит много людей. Доводы скептиков, утверждающих, что США на Луне не высаживались, конечно, не могут убедить учёных, но на простых людей иногда работают. А ведь американцы за время действия программы «Аполлон» побывали на спутнике аж 6 раз.
«Существует множество неоспоримых доказательств того, что США на Луне были. Например, они привезли оттуда около 400 килограмм лунного грунта, чьё неземное происхождение позже подтвердили учёные со всего мира, — привёл доказательства профессор ИГУ. — Кроме того, астронавты оставили на Луне множество приборов: уголковые отражатели, помогающие измерять расстояние до спутника, работают до сих пор».
Миф 4. Солнце горит.
На самом деле Солнце не горит. Этот миф вырос вокруг не совсем точного определения. Внешне звезда похожа на огненный шар, но принцип, заставляющий её светиться, другой. Горение — это химическая реакция, протекающая при наличии кислорода, но вокруг Солнца — вакуум, кислорода в необходимом объёме (а для гипотетического горения звезды потребовалось бы очень много) там нет.
«Все звёзды, не только наша, излучают свет, потому что в их недрах происходят термоядерные реакции, — рассказал учёный. — Если объяснять совсем просто, внутри Солнца под действием огромного давления и температуры водород превращается в гелий и испускает энергию в виде мощного потока электромагнитного излучения. Так возникают свет и тепло, которые поступают от Солнца».
Миф 5. В космосе нет гравитации.
«При отдалении от тела его гравитационное воздействие уменьшается, но никогда не исчезает, — объяснил Сергей Язев. — Сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния, то есть, если вы увеличите расстояние до объекта в 2 раза, его гравитация ослабнет в 4 раза. Это означает, что при отдалении от небесного тела его гравитация будет уменьшаться, но нулевого значения никогда не достигнет. Именно это и позволяет планетам иметь спутники, а звёздам — планеты. Без гравитации они бы просто разлетелись».
Получается, как далеко не отходи от объекта, всё равно притягивать тебя, пусть и бесконечно слабо, он продолжит. А это значит, что на нас каждую секунду действует гравитация невообразимого множества небесных тел, хотя мы этого и не чувствуем.
Миф 6. В космосе всегда холодно.
На самом деле в космосе температуры нет как таковой, поэтому ни жарко, ни холодно там быть не может. Дело в том, что температура — это мера скорости движения частиц (например, молекул), а их в вакууме нет.
«Если в космосе окажется термометр, то он сможет измерить только собственную температуру, ведь вокруг него не будет никаких частиц, — рассказал профессор ИГУ. — В космосе тело может нагреться, например, под лучами Солнца, но та часть, куда свет звезды не попадёт, останется холодной, ведь её ничего греть не будет. Сам космос при этом нагреться от Солнца не может, ведь там тепло передать нечему».
Миф 7. Пояса астероидов очень опасны для космических кораблей.
Этот миф был явлен миру силами киношников. В скольких фильмах можно было увидеть, как космический корабль героически лавирует между каменными глыбами в потоке астероидов? Во многих.
«Через пояс астероидов можно пролететь относительно безопасно. Это продемонстрировали космические аппараты, которые там побывали не раз. Метеорных тел и астероидов там действительно очень много, но расположены они довольно далеко друг от друга, поэтому пролететь между ними труда не составит, — объяснил астроном. — Более опасны мелкие астероиды и частицы космической пыли. Пылинки часто врезаются, например, в МКС. Массы у них небольшие, но столкновение с ними на большой скорости может повредить станцию. Так что этот миф частично правдивый».
Миф 8. Чёрные дыры выглядят как воронки.
«Чёрная дыра — это не воронка, а тело с настолько большой гравитацией, что преодолеть её не может даже свет, — рассказал Сергей Язев, — Если около чёрной дыры окажется облако газа или скопление других частиц, то затягивать внутрь их будет по спирали. В таком случае вещество, закручивающееся вокруг чёрной дыры, действительно может напомнить воронку. Однако нельзя забывать, что это только видимость. Мы можем наблюдать лишь вещество около чёрной дыры, но её саму увидеть принципиально невозможно».
Дело в том, что всё, что видят наши глаза — это свет, исходящий от других объектов. А поскольку притяжение чёрных дыр непреодолимо даже для света, дойти до нас он не может, а на месте чёрной дыры мы видим только беспросветную тьму, вернее, не видим ничего.