Астроном Язев опроверг 8 мифов о космосе

«При отдалении от тела его гравитационное воздействие уменьшается, но никогда не исчезает, — объяснил Сергей Язев. — Сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния, то есть, если вы увеличите расстояние до объекта в 2 раза, его гравитация ослабнет в 4 раза. Это означает, что при отдалении от небесного тела его гравитация будет уменьшаться, но нулевого значения никогда не достигнет. Именно это и позволяет планетам иметь спутники, а звёздам — планеты. Без гравитации они бы просто разлетелись».