Дождливое воскресенье будет в Челябинской области

Температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, при грозах порывы до 15.
В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +22 до +24 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 4 августа, у Алексея, Корнея, Корнилия, Марии, Михаила и Фоки.
Между прочим, 4 августа 2024 года отмечают день Марии Ягодницы. Согласно народным приметам, сегодня не стоит выяснять отношения, ругаться и сквернословить. Дело в том, что такое поведение может принести негативные последствия в жизнь.