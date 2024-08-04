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Дождливое воскресенье будет в Челябинской области

В воскресенье, 4 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Сейчас в Трентоне: +23° 3 м/с 94% 752 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, при грозах порывы до 15.

В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +22 до +24 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 4 августа, у Алексея, Корнея, Корнилия, Марии, Михаила и Фоки.

Между прочим, 4 августа 2024 года отмечают день Марии Ягодницы. Согласно народным приметам, сегодня не стоит выяснять отношения, ругаться и сквернословить. Дело в том, что такое поведение может принести негативные последствия в жизнь.