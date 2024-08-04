Депутат Чаплин рассказал, что потребуется дачникам для подведения газа

У дачников еще есть время провести общие собрания и решить, будут ли они проводить на свои 6 соток газ или пока воздержатся. Жесткие сроки проведения общих собрании не предусмотрены. Об этом в беседе с журналистами «Российской газеты» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Никита Чаплин напомнил, что решение о том, газифицировать СНТ или нет, принимает общее собрание.
Дальше сведения о принятом решении необходимо передать в администрацию городского округа, а также подать заявку в организацию, которая обеспечивает газоснабжением население в конкретном регионе. Для Московской области, например, подать заявку можно на сайте Мособлаза, через личный кабинет. При этом садоводу необходимы следующие документы: документ, подтверждающий право собственности на землю; документы, подтверждающие право собственности (пользования) на домовладение; ситуационный план, СНИЛС, образец протокола общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию.
«По закону в голосовании принимают участия все собственники участков, даже если не являются членами товарищества. Требования о том, что газ подводится только собственнику — отсутствует (некоторые земли находятся в аренде на 49 лет)», — уточнил Чаплин.
Полностью интервью об особенностях дачной газификации читайте в ближайших номерах «Российской газеты».