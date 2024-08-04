Депутат Чаплин рассказал, что потребуется дачникам для подведения газа

Дальше сведения о принятом решении необходимо передать в администрацию городского округа, а также подать заявку в организацию, которая обеспечивает газоснабжением население в конкретном регионе. Для Московской области, например, подать заявку можно на сайте Мособлаза, через личный кабинет. При этом садоводу необходимы следующие документы: документ, подтверждающий право собственности на землю; документы, подтверждающие право собственности (пользования) на домовладение; ситуационный план, СНИЛС, образец протокола общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию.