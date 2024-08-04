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До +29 градусов ожидается днем в Иркутске 4 августа

Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье 4 августа в Иркутске будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом вечером на северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +27,+29 градусов. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

— По области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В северо-восточных районах кратковременные, местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы, — говорится в сообщении.

Ветер западный, северо-западный, в южных районах юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы будут достигать 15−18 м/с. Температура составит +24,+29 градусов, при облачной погоде +17,+22 градуса.