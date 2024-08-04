Востребованность гибких офисов достигла исторического максимума

В этом смысле коворкинг удобнее, чем работа из дома, где не всегда есть для этого условия, но гибче для сотрудника, чем работа в офисе, уточнил он. Ряд крупных компаний арендуют коворкинги в качестве open space. Еще один тип клиентов такого рода офисов — самозанятые, количество которых в Москве и Санкт-Петербурге 2,3 млн человек.