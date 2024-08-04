Востребованность гибких офисов достигла исторического максимума

По итогам второго квартала 2024 года доля свободных площадей в сегменте гибких офисов находится на уровне 5,8%. Это говорит о востребованности формата среди предпринимателей, считает руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева.
«В сегменте продолжается снижение доли свободных площадей, показатель сравним с долей свободных площадей в классических офисах и находится на беспрецедентно низком уровне — 5,8%. Это исторический минимум», — поделилась она в беседе с «Российской газетой».
Она добавила, что гибкие рабочие пространства включают в себя коворкинги, гибридные пространства и сервисные офисы. Сейчас по факту коворкингов в классическом виде не осталось.
Эксперт уточнила, что динамика ключевых индикаторов в сегменте гибких рабочих пространств подтверждает востребованность данного формата.
По ее словам, ключевые лейтмотивы рынка — это активный спрос с диверсифицированной структурой арендаторов, а также дефицит готовых к въезду гибких офисов спекулятивного формата. Период кратных темпов роста объема рынка пройден, сегмент стабилизировался. Но проекты продолжают открываться.
Прогноз эксперта по новым открытиям до конца года — 34 тысяч кв. м. Отличительной чертой московского рынка гибких рабочих пространств является консолидация почти 90% предложения в руках сетевых игроков.
Кроме того, сегмент развивается и за пределами Москвы. Более того, по мере успешного открытия проектов в своих городах, некоторые операторы принимают решение о выходе на московский рынок.
Так, например, несколько лет назад после запуска проектов в Санкт-Петербурге, вышел на московский рынок оператор «Практик». Сейчас в портфеле компании (включая существующие проекты, заявленные к открытию, офисы под управлением «Практик») 19 объектов в РФ (Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Воронеж, Нижний Новгород, Новосибирск и др.) и один в Казахстане.
Еще одной тенденцией последних лет, по мнению эксперта, стала международная экспансия отечественных операторов гибких рабочих пространств — абсолютное большинства сделало выбор в пользу ОАЭ. В Дубае уже функционируют сервисные офисы от Space 1, Ispace (Multispace), CODE. В 2023 году даже состоялся тендер на открытие офисного центра в районе Дубай Марина, и предпочтение было отдано челябинскому оператору «Эпицентр Бизнеса». Сервисные офисы займут около 1 100 кв м.
«Коворкинги, или гибкие офисы, заняли свою устойчивую нишу в связи с тем, что растет количество профессий, предполагающих удаленную работу», — полагает президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
В этом смысле коворкинг удобнее, чем работа из дома, где не всегда есть для этого условия, но гибче для сотрудника, чем работа в офисе, уточнил он. Ряд крупных компаний арендуют коворкинги в качестве open space. Еще один тип клиентов такого рода офисов — самозанятые, количество которых в Москве и Санкт-Петербурге 2,3 млн человек.
Поэтому, к примеру, в столице площадь коворкингов за последние пять лет увеличиваются ежегодно на 40%. Часть коворкингов сдает рабочее место только на месяц, а часть — на рабочий день.
«Таким образом, в зависимости от запроса, найти готовый офис в удобной локации может как крупная корпорация, так и начинающий предприниматель», — пояснил Кулаков.
Выбор коворкингов довольно большой, в Москве их более сотни. Об этом «РГ» рассказала президент Национального объединения технологического и ценового аудита, руководитель подкомитета по развитию рынка недвижимости «Деловой России» Анна Лупашко.
«Сейчас под коворкингом понимается и физическое место для работы, и форма взаимодействия между представителями различных профессий. Чаще всего — это сообщество людей, свободных от офисной работы, которые собираются для делового и дружеского общения, а также организации рабочего процесса», — отметил он.
Простые офисы, где сдаются в аренду рабочие места, в настоящее время не пользуются спросом, а вот узкоспециализированные, такие, например, как творческие мастерские, представляют рыночный интерес, резюмировал эксперт. Также существуют запросы на поиск помещений для организации центров развития детей. Они же — коворкинг для преподавателей и воспитателей.
Впрочем, эксперт выделяет и минусы коворкингов. Так, порой аренда включает в себя скрытые оплаты и штрафы, что может быть даже дороже, чем аренда собственного офиса.
«Помимо этого, иногда нет возможности закрепить за собой рабочее место, что тоже неудобно и стимулирует организовывать рабочее пространство по месту жительства», — заключила Лупашко.