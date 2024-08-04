Селезнев испытал шок от встречи с Путиным после возвращения в Россию

«Я дал ему другую. Он отказался, и тогда я разозлился и бросил булочку на пол. Он говорит: “Я приду утром и убью тебя”. Я отвечаю: “Приходи, ты знаешь, в какой я камере”. И вот утром я слышу, как он бежит ко мне, но спотыкается о другого заключенного. Началась поножовщина, и он зарезал другого заключенного», — сказал он.