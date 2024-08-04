В Омске прошел международный фестиваль по силовому экстриму

Команду Китая составили сильнейшие люди страны, призеры и победители национальных турниров и соревнований по силовому экстриму: Жан Шеньонг, Чен Кай, Сюй Мингце, а также чемпионки Китая по пауэрлифтингу и бодибилдингу.