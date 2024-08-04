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В Омске прошел международный фестиваль по силовому экстриму

Команды России и Китая сразились за Кубок Губернатора Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 3 августа, в Омске прошел фестиваль «Сила Сибири», посвященный Дню города. Команды России и Китая состязались в силовом экстриме за Кубок губернатора Омской области.

В числе участников российской команды — девятикратный чемпион Евгений Марков, титулованные спортсмены Дмитрий Хвостенко, Александр Никифоров, Юлия Клочкова, Екатерина Зайцева и Ксения Батурина.

Команду Китая составили сильнейшие люди страны, призеры и победители национальных турниров и соревнований по силовому экстриму: Жан Шеньонг, Чен Кай, Сюй Мингце, а также чемпионки Китая по пауэрлифтингу и бодибилдингу.

В числе испытаний для мужчин — подъем бревна весом 360 кг, становая тяга автомобиля весом 320 кг, перенос богатырской карусели весом 350 кг, также спортсмены должны были привести в движение автопоезд весом 12 тонн.

Практически те же испытания, но с меньшим весом ожидали и женщин.

Екатерина Зайцева, обладательница титула самой сильной женщины России, установила новый рекорд страны. Она протянула поезд из пяти автомобилей общей массой 12 тонн за 22,99 секунды.

Победу в соревнованиях одержала команда России.