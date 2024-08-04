Адвокат Кудерко: Сбор краснокнижных грибов может обернуться ограничением свободы

Перед походом в лес за грибами необходимо ознакомиться с их перечнем из Красной книги, иначе сбор дикоросов может обернуться штрафом до миллиона рублей и даже ограничением свободы на срок до четырех лет. Об этом заявила адвокат Елена Кудерко.
Она напомнила, что в прошлом году была введена уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ. Это же касается незаконной добычи, сбора, приобретения, хранения и перевозки таких растений, грибов, и их производных (статья 260.1 УК РФ).
Однако речь идет не обо всех видах, а только тех, которые помимо Красной книги занесены также в перечень Постановления правительства от 31 октября 2013 года и являются особо ценными, пояснила юрист в беседе с агентством «Прайм».
Поэтому, посоветовала Кудерко, собираясь за грибами, стоит уточнить в Красной книге, как выглядит гриб рядовка мацутакэ, которая еще в прошлом грибном сезоне не была защищена нормами уголовного законодательства.
Что же касается остальных краснокнижных грибов, то за их сбор, приобретение, хранение, перевозку или продажу грозит административная ответственность: штраф от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей с конфискацией орудия добычи.
Нарушители также рискуют стать ответчиками по искам о привлечении к гражданско-правовой ответственности за ущерб растительному миру.