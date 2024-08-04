Адвокат Кудерко: Сбор краснокнижных грибов может обернуться ограничением свободы

Она напомнила, что в прошлом году была введена уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ. Это же касается незаконной добычи, сбора, приобретения, хранения и перевозки таких растений, грибов, и их производных (статья 260.1 УК РФ).