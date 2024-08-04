Часть домов по Байкальскому тракту и в Молодежном остались без света 3 августа

В субботу 3 августа в Иркутском районе произошло частичное отключение электроэнергии. Без света остались жители поселка Молодежный и нескольких СНТ, расположенных по Байкальскому тракту. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.