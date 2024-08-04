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Часть домов по Байкальскому тракту и в Молодежном остались без света 3 августа

К вечеру 3 августа электроснабжение было восстановлено.

Источник: Комсомольская правда

В субботу 3 августа в Иркутском районе произошло частичное отключение электроэнергии. Без света остались жители поселка Молодежный и нескольких СНТ, расположенных по Байкальскому тракту. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.

— В 15:25 электроснабжение части потребителей восстановили. Для ликвидации технологического нарушения работы сети было произведено отключение электроэнергии в поселке Горный, — говорится в сообщении.

Под отключение попала часть домов Агатовая, Алмазная, Альпийская, Аметистовая, Байкальская, Баргузинская, Бирюзовая, Гранатовая, Енисейская, Лазуритовая, Невская, Уральская, Хребтовая, Хрустальная, Черноморская, а также часть домов деревни: Карлук, Грановщина, Куда, Хомутово. Электроснабжение удалось восстановить к вечеру субботы.