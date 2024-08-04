Сергей Кравчук: «Мы будем развивать электротранспорт для жителей Хабаровска»

«В истории Хабаровска это, наверное, единственный случай, когда имущество предприятия вернулось в городскую казну после конкурсного управления. Администрация города всегда стремилась сохранить и развивать перевозки городским электрическим транспортом. Учитывая статус Хабаровска как краевой столицы, город приложил все усилия для передачи имущественного комплекса в муниципальную собственность, чтобы обеспечить жителей новым, экологичным и безопасным транспортом. Имущество уже передано в оперативное управление МУП “ГЭТ” (“Горэлектротранспорт”). Теперь мы будем работать над развитием электротранспорта и участвовать во всех возможных программах».