Сергей Кравчук: «Мы будем развивать электротранспорт для жителей Хабаровска»

С 2016 года муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» находилось на грани банкротства. Благодаря значительным усилиям удалось вернуть электротранспорт в собственность города. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Администрация города стремилась сохранить электрический транспорт, работая над возвратом имущества, которое находилось у конкурсного управляющего и арендовалось “Горэлектротрансом”. Однако юридически мы не могли вкладывать финансовые средства в это имущество, пока оно находилось в конкурсной массе. Поэтому ремонт контактной сети, трамвайного полотна и подстанции практически не проводился», — рассказал и.о. заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Владимир Ощановский.
Год назад кредиторы решили безвозмездно передать социально значимое имущество ТТУ в муниципальную собственность. Конкурсный управляющий направил уведомление и обратился в Арбитражный суд за компенсацией. Суд постановил взыскать с администрации Хабаровска более миллиона рублей. После выплаты компенсации имущество стало муниципальной собственностью и было передано МУП «Городской электрический транспорт».
«В истории Хабаровска это, наверное, единственный случай, когда имущество предприятия вернулось в городскую казну после конкурсного управления. Администрация города всегда стремилась сохранить и развивать перевозки городским электрическим транспортом. Учитывая статус Хабаровска как краевой столицы, город приложил все усилия для передачи имущественного комплекса в муниципальную собственность, чтобы обеспечить жителей новым, экологичным и безопасным транспортом. Имущество уже передано в оперативное управление МУП “ГЭТ” (“Горэлектротранспорт”). Теперь мы будем работать над развитием электротранспорта и участвовать во всех возможных программах».
В июле завершилось конкурсное производство в отношении МУП «Трамвайно-троллейбусное управление».