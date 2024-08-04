Сильный ветер, дожди и до +27 градусов ожидаются в Татарстане

Ночью местами возможен туман, днем также ожидаются усиления ветра до 15−20 м/с.
Температуры воздуха ночью составят от 12 до 17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 22−27.
В воскресенье, 4 августа, в Татарстане прогнозируются переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью местами возможен туман, днем также ожидаются усиления ветра до 15−20 м/с.
Температуры воздуха ночью составят от 12 до 17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 22−27.