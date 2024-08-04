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Сильный ветер, дожди и до +27 градусов ожидаются в Татарстане

В воскресенье, 4 августа, в Татарстане прогнозируются переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Трентоне: +22° 3 м/с 100% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: ИА Татар-информ

Ночью местами возможен туман, днем также ожидаются усиления ветра до 15−20 м/с.

Температуры воздуха ночью составят от 12 до 17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 22−27.