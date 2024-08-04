Бегун из Кении отдохнул в омской бане

Участники Международного сибирского марафона после забега сняли усталость в русской бане.
Участники Сибирского международного марафона после забега попарились в русской баньке. Спортсменов во главе с победителем марафона, кенийским спортсменом Джоном Ротичем, принимала муниципальная баня № 1.
«Знаю, что Джону баня понравилась. Желаю парням легкого пара и новых спортивных достижений», — поздравил атлетов в своем-телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.
Напомним, Сибирский международный марафон прошел в Омске вчера, 3 августа. Его участниками стали более 5,5 тысяч человек из 49 регионов России и 9 стран.
Победителем в мужском зачете на дистанции 42 км 195 м стал Джон Ротич Митей из Кении. Результат — 2 часа 16 минут 58 секунду. Победитель в женской гонке — Александра Мороза из Екатеринбурга. Результат — 2 часа 34 минуты 34 секунды. Они получат денежный приз в размере 500 тыс. рублей.