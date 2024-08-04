Бегун из Кении отдохнул в омской бане

Победителем в мужском зачете на дистанции 42 км 195 м стал Джон Ротич Митей из Кении. Результат — 2 часа 16 минут 58 секунду. Победитель в женской гонке — Александра Мороза из Екатеринбурга. Результат — 2 часа 34 минуты 34 секунды. Они получат денежный приз в размере 500 тыс. рублей.