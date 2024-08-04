106-летие Восточного военного округа отметили в Хабаровске

Строго говоря, ВВО образован во время военной реформы 2008 — 2010 годов. Он стал правопреемником Краснознамённого Дальневосточного военного округа и части войск Краснознамённого Сибирского военного округа. Дальневосточный военный округ образован 31 июля 1918 года после разгрома белогвардейцев и интервентов на Каульских высотах, Шмаковке и Спасске.