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Новосибирцам рассказали, как уберечься от клещевой инфекции

Им дали советы сотрудники МЧС.

В Новосибирске из-за клещевой инфекции скончались три человека. Уточняется, что два местных жителя стали жертвами клещевого риккетсиоза — летальных случаев от этого заболевания не было последние 30 лет. Еще один сибиряк скончался от последствий клещевого энцефалита.

В связи с этим, сотрудники МЧС рассказали местным жителям, как уберечься от клещевой инфекции.

1. Для леса выбирать такую одежду, которая воспрепятствует проникновению насекомых на кожные покровы: длинные рукава, плотно обхватывающие запястья, длинные штаны, концы которых нужно заправлять в носки, а потом в обувь, голову рекомендуется накрыть капюшоном, косынкой или шапкой..

2. Обрабатывать одежду и открытые участки тела специальными средствами от клещей.

3. Не садиться и не ложиться на голую траву.

4. Проводить само- и взаимоосмотры, не реже, чем каждые два часа, а лучше — как можно чаще.

5. Клещи могут быть занесены в дом с грибами и ягодами, свежесорванными цветами, а также на домашних животных, посещающих улицу..

6. Обнаружив на себе клеща, ни в коем случае не пытайтесь его снять руками: клещ впивается намертво, есть риск оторвать тельце, а оставшаяся под кожей голова насекомого может вызвать сильную воспалительную реакцию.

7. Клеща нужно отрывать с помощью нитки, на тему, как это сделать правильно, на просторах интернета есть огромное количество рекомендаций.

8. После клеща следует поместить в стеклянный флакон с крышкой, внутрь положить влажную ватку или марлю..

9. Самой эффективной защитой от клещевых инфекций является вакцинация..

здоровье