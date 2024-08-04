Новосибирцам рассказали, как уберечься от клещевой инфекции

В Новосибирске из-за клещевой инфекции скончались три человека. Уточняется, что два местных жителя стали жертвами клещевого риккетсиоза — летальных случаев от этого заболевания не было последние 30 лет. Еще один сибиряк скончался от последствий клещевого энцефалита.