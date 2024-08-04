Новосибирцам рассказали, как уберечься от клещевой инфекции

В Новосибирске из-за клещевой инфекции скончались три человека. Уточняется, что два местных жителя стали жертвами клещевого риккетсиоза — летальных случаев от этого заболевания не было последние 30 лет. Еще один сибиряк скончался от последствий клещевого энцефалита.
В связи с этим, сотрудники МЧС рассказали местным жителям, как уберечься от клещевой инфекции.
1. Для леса выбирать такую одежду, которая воспрепятствует проникновению насекомых на кожные покровы: длинные рукава, плотно обхватывающие запястья, длинные штаны, концы которых нужно заправлять в носки, а потом в обувь, голову рекомендуется накрыть капюшоном, косынкой или шапкой..
2. Обрабатывать одежду и открытые участки тела специальными средствами от клещей.
3. Не садиться и не ложиться на голую траву.
4. Проводить само- и взаимоосмотры, не реже, чем каждые два часа, а лучше — как можно чаще.
5. Клещи могут быть занесены в дом с грибами и ягодами, свежесорванными цветами, а также на домашних животных, посещающих улицу..
6. Обнаружив на себе клеща, ни в коем случае не пытайтесь его снять руками: клещ впивается намертво, есть риск оторвать тельце, а оставшаяся под кожей голова насекомого может вызвать сильную воспалительную реакцию.
7. Клеща нужно отрывать с помощью нитки, на тему, как это сделать правильно, на просторах интернета есть огромное количество рекомендаций.
8. После клеща следует поместить в стеклянный флакон с крышкой, внутрь положить влажную ватку или марлю..
9. Самой эффективной защитой от клещевых инфекций является вакцинация..