Стало известно состояние жителей Томска, попавших в ДТП в Красноярском крае

Минздрав сообщил о состоянии туристов из Томска, перевернувшихся на автобусе в Берёзовском районе Красноярского края.
После ДТП в Берёзовскую районную больницу для оказания медицинской помощи были доставлены 18 человек, среди них один ребёнок. Четверо пассажиров от медицинского осмотра отказались, трое были направлены для дополнительной консультации в Краевую клиническую больницу Красноярска.
По результатам осмотра в травматологическом центре Краевой больницы было установлено, что трое пострадавших в экстренной госпитализации не нуждаются. Пациенты пожелали лечиться по месту жительства.
Один взрослый и один ребёнок после ДТП были транспортированы в одну из больниц Красноярска. Осмотр показал, что оба в госпитализации не нуждаются, пациенты направлены на амбулаторное наблюдение.
Напомним, в Красноярском крае автобус с туристами из Томска перевернулся в Берёзовском районе. Следственный комитет начал проверку инцидента.