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Астрономы разыскивают очевидцев пролетевшего болида в небе над Иркутском

Болид заметили в небе над Иркутском вечером 3 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске разыскивают очевидцев падения болида, замеченного поздним вечером 3 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Иркутский планетарий.

— 3 августа, около 22:53 очевидец из Иркутска сообщает о болиде (ярком метеоре) к востоку от города, — говорится в сообщении.

Астрономы просят откликнуться очевидцев, написать в чат Иркутского планетария и сделать отчет для Международной метеорной станции.

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков. Из-за сильных дождей в соседнем регионе затоплены несколько сел, смыты автомобильные и пешеходные мосты, а также перекрыто движение на участке автодороги Р-258 «Байкал» с 540-го по 590-й километр. Автолюбителей просят воздержаться от поездок по федеральной трассе.