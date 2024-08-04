Астрономы разыскивают очевидцев пролетевшего болида в небе над Иркутском

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков. Из-за сильных дождей в соседнем регионе затоплены несколько сел, смыты автомобильные и пешеходные мосты, а также перекрыто движение на участке автодороги Р-258 «Байкал» с 540-го по 590-й километр. Автолюбителей просят воздержаться от поездок по федеральной трассе.