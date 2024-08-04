Реорганизация — и точка. В Пермском крае закрывают и объединяют школы

В последние годы идёт активный процесс реорганизации в школах Пермского края. Главная цель — оптимизировать процесс. Однако жители не всегда согласны с решениями властей. За три месяца в регионе случилось уже три громких скандала. Подробности — в материале perm.aif.ru.
Исторические здания
В апреле большой ажиотаж вызвала ситуация вокруг школы № 21 Перми. Историческое здание учебного учреждения закрыли на капремонт в январе 2022 г.: учеников переместили в школы №№ 28 и 61. Предполагалось, что это временная мера. Но провести ремонт в здании, которое является объектом культурного наследия, оказалось непросто. Прошёл год, второй, начался третий, а работы всё не начинались. В 2024 г. департамент образования города принял решение передать во временное пользование школе № 21 часть кабинетов исторического корпуса гимназии № 11 им. Сергея Дягилева. Однако и тут всё пошло не по плану: коллектив гимназии возмутился. Педагоги и родители выступили против такого присоединения.
«Гимназия строилась на 700 человек, а не на 1000. Дети учатся с утра где-то до 15.00. Куда вводить вторую смену? Мы боимся за наш исторический корпус — это музей на каждом его квадратном сантиметре», — обосновывали свои опасения представители сообщества гимназии.
Конфликт нарастал. Всё больше людей задавали вопрос: есть ли точные сроки капремонта школы № 21? Ответ администрации города на этот вопрос не был утешительным. В мэрии сообщили, что в 2024 г. пришло очередное отрицательное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию. А без него ремонт в здании не начать.
Завершилась эта история управленческим решением о реорганизации школы № 21 путём присоединения к Дягилевке. В чью пользу?
«Учащимся начальной школы будет предложено зачисление в школу № 28 классами. Учащимся средней и старшей ступени будет предложено зачисление в гимназию № 11 также классами. Сокращение педагогических работников исключено. Решение городского департамента образования принято с учётом соблюдения баланса интересов всех сторон, права учеников и учителей не нарушены, обучение детей школы № 21 в гимназии № 11 не приведёт к перезагруженности учебного заведения», — обосновали решение в администрации города.
Конец уникальной школе
Буквально через несколько месяцев после того, как затих конфликт в краевой столице, по региону пронеслась новость о закрытии Верещагинской санаторной школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении (это единственное учреждение подобного профиля в регионе и одно из 17 в России). Это сообщение тоже вызвало волну негодования. В администрации Верещагинского городского округа возразили.
«Данное образовательное учреждение не прекращает свою деятельность, а лишь вносит изменения в Устав по смене вида деятельности и изменению режима работы», — сообщил глава города Сергей Кондратьев.
Но и такой расклад пришёлся не по душе родителям учащихся.
«В президентское движение поступил сигнал о перепрофилировании Верещагинской противотуберкулёзной школы-интерната, в которой учатся и получают лечение дети со всего края. Там хотят сделать обычную школу, а в регионе остро стоит проблема детского туберкулёза. По данным Роспотребнадзора, в 2023 г. заболеваемость детей в крае остаётся выше российского показателя», — опубликовал информацию Народный фронт в Пермском крае.
В Министерстве образования и науки Пермского края заверили, что медицинские организации сегодня не направляют детей, больных туберкулёзом, в школу-интернат в Верещагино. Министерство обратило внимание на то, что санаторные школы существовали (со времён СССР) для временного пребывания детей на период лечения и реабилитации. Это занимало несколько месяцев. Сейчас родители отправляют детей жить в данное учебное учреждение на полную неделю на девять лет обучения без медицинских показаний. То есть школа не соответствует поставленным задачам, поэтому и сменит юридический статус.
«Умрёт деревня!»
Ещё один острый вопрос касается судьбы Батуровской основной общеобразовательной школы в д. Луговой. В 2018 г. учебное учреждение стало структурным подразделением Чайковской средней образовательной школы, а в 2024 г. администрация Нытвенского городского округа и вовсе объявила об её закрытии. Совсем недавно жители деревни вышли к зданию школы с плакатами, чтобы высказаться против этого решения. Один из них гласит: «Без школы умрёт деревня!».
Неравнодушные записали видеообращения к чиновникам, которые могут повлиять на судьбу учебного учреждения.
«Школа является культурным центром нашей деревни. В ней находятся сельская библиотека и дом досуга, а также избирательный участок. В деревне проживают 400 человек. В 2023—2024 гг. в школе обучались десять человек, в 2024—2025 гг. будут учиться 14 человек, — рассказали они. — Администрация Чайковской школы объявила, что организует подвоз детей на станцию Чайковская, расстояние до которой 25 км по гравийной дороге».
По мнению жителей, автомобильная дорога от станции Чайковская до деревни находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Родители переживают за безопасность детей. Они прислали в редакцию «АиФ-Прикамье» видео, на котором запечатлели проблему: в кадре — размытая дорога, напоминающая трассу «Уральского ухаба» (это гонки по бездорожью).
В окружной мэрии же уверяют, что дорога, по которой дети будут добираться до школы, обследована в 2023 г. и аварийной не является.
«При ежегодном комиссионном обследовании готовности образовательных организаций к новому учебному году будут проверены все маршруты следования школьных автобусов. Выявленные замечания будут устранены до начала учебного года по условиям приёмки школ», — сообщил глава округа Ринат Хаертдинов.
По данным окружной мэрии, закрыть школу решено по объективным причинам. Во-первых, из-за отсутствия педагогов по профильным предметам снижаются показатели качества образования. Во-вторых, в школе минимальный выбор программ допобразования. Но жители с этим не согласны. По их мнению, причина кроется в финансах.
Зачем нужна оптимизация?
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина:
"Оптимизация школ проводится в исключительных случаях. В первую очередь — по причине отсутствия условий для получения образования. Если состояние имущественных комплексов некоторых учреждений по причине износа становится небезопасным для нахождения детей и не подлежит ремонту, то муниципалитет принимает решение по переводу ребят в другую школу или детский сад.
Кроме того, в школах, где слишком мало детей и в классе набирается от одного до четырёх человек, отмечается низкое качество подготовки выпускников, низкая мотивация учащихся в обучении, отсутствие профильного обучения из-за нехватки профильных учителей. Естественно, учителя не едут в такие школы по очевидным причинам.
Объединение школ позволяет обеспечить учителями учебные заведения — организуется подвоз учителей. Учащимся предоставляется современная материально-техническая база, лаборатории, современные методики обучения, которых не было ранее в школе. Дети могут посещать разнообразные дополнительные занятия.
Мы создаём все условия для получения качественного образования ребят в любой территории, любом населённом пункте. Для этого строим новые школы и детские сады взамен ветхих корпусов, а также дополнительные корпуса для существующих школ и детских садов".
Финансовые расчёты или здравый смысл?
Руководитель регионального отделения Народного фронта в Пермском крае Елена Шлыкова:
"На прямую линию с президентом Владимиром Путиным от наших неравнодушных земляков поступает множество обращений по вопросу закрытия или реорганизации образовательных учреждений.
Например, родители переживают из-за закрытия детского сада в Куединском Аряже. Все вместе мы пережили историю с реорганизацией школы № 21 в Перми, которая наглядно показала: сегодня как никогда важен выверенный профессиональный подход к решению непростых ситуаций. Много вопросов вызвала перспектива объединения вечерней школы в Березниках с СОШ № 17: в вечерней школе есть двадцати- и тридцатилетние обучающиеся, а также вернувшиеся из мест лишения свободы. И всех их предложено усадить за одну парту. К сожалению, иногда финансовые расчёты в текущем моменте берут верх над здравым смыслом.
Чтобы избежать подобных конфликтов, необходим всесторонний анализ долгосрочных рисков и экономической целесообразности реорганизации образовательных учреждений, а также системная разъяснительная работа с педагогами и родителями".