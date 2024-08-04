Реорганизация — и точка. В Пермском крае закрывают и объединяют школы

В апреле большой ажиотаж вызвала ситуация вокруг школы № 21 Перми. Историческое здание учебного учреждения закрыли на капремонт в январе 2022 г.: учеников переместили в школы №№ 28 и 61. Предполагалось, что это временная мера. Но провести ремонт в здании, которое является объектом культурного наследия, оказалось непросто. Прошёл год, второй, начался третий, а работы всё не начинались. В 2024 г. департамент образования города принял решение передать во временное пользование школе № 21 часть кабинетов исторического корпуса гимназии № 11 им. Сергея Дягилева. Однако и тут всё пошло не по плану: коллектив гимназии возмутился. Педагоги и родители выступили против такого присоединения.