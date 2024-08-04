Омскую область ожидают сильные дожди и похолодание

В воскресенье, 11 августа, в Омск придет охлаждение. Днем температура воздуха составит около +19 градусов, в то время как по области она будет колебаться от +15 до +22 градусов. Такая погода сохранится до 14 августа, после чего станет еще холоднее. На 15 августа синоптики прогнозируют +16 градусов в городе и +11…+19 градусов по области.