Омскую область ожидают сильные дожди и похолодание

По информации сервиса Ventusky.com, в конце следующей недели Омская область столкнется с сильными ливнями и похолоданием.
Дожди ожидаются в ночь с 8 на 9 августа. В пятницу осадки распространятся на город и продолжатся в первой половине дня, при этом не исключены грозы. К вечеру сильные дожди также коснутся северной части региона и продлятся до вечера следующего дня.
В воскресенье, 11 августа, в Омск придет охлаждение. Днем температура воздуха составит около +19 градусов, в то время как по области она будет колебаться от +15 до +22 градусов. Такая погода сохранится до 14 августа, после чего станет еще холоднее. На 15 августа синоптики прогнозируют +16 градусов в городе и +11…+19 градусов по области.