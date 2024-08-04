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Омскую область ожидают сильные дожди и похолодание

Синоптики предсказывают осадки и снижение температуры.

Источник: Комсомольская правда

По информации сервиса Ventusky.com, в конце следующей недели Омская область столкнется с сильными ливнями и похолоданием.

Дожди ожидаются в ночь с 8 на 9 августа. В пятницу осадки распространятся на город и продолжатся в первой половине дня, при этом не исключены грозы. К вечеру сильные дожди также коснутся северной части региона и продлятся до вечера следующего дня.

В воскресенье, 11 августа, в Омск придет охлаждение. Днем температура воздуха составит около +19 градусов, в то время как по области она будет колебаться от +15 до +22 градусов. Такая погода сохранится до 14 августа, после чего станет еще холоднее. На 15 августа синоптики прогнозируют +16 градусов в городе и +11…+19 градусов по области.