Прием окончен. С какими баллами в этом году берут в вузы Петербурга

Повысились проходные баллы и в медицинских университетах — в среднем на 2−4%. Напомним, что по итогам приоритетного зачисления в медах на общий конкурс осталось всего-ничего: в Первом меде — 228 мест из 720, в Мечникова — 189 из 549. В последнем особенно не повезло стоматологам — осталось всего одно бюджетное место, которое занял абитуриент с 310 баллами.



На лечфаке в СЗГМу им. Мечникова проходной повысился с 263 до 266 баллов, на Педиатрии — с 261 до 266 баллов. В Первом меде балл на лечфаке остался таким же, как год назад — 274, зато на стоматологии вырос сразу на 4,8% — с 273 до 286. Последний в конкурсном списке бюджетник на педиатрии получил 259 баллов — это на 2,8% больше, чем год назад. Попроще было поступить на детского врача в Педиатрическом университете, где на это направление даже после олмпиадников и целевиков осталось несколько сотен бюджетных мест. Как итог — проходной даже чуть упал, с 254 до 246 баллов. Зато выросли баллы на других факультетах: на лечфаке — с 265 до 279 баллов, а это даже выше, чем в Первом меде, на стоматологии — с 274 до 284.