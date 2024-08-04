Красноярцам рассказали, какая погода их ожидает в августе

Прогноз погоды на предстоящий месяц обещает быть жарче климатической нормы. Об этом рассказал ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.
С 4 по 7 августа в центральных и южных районах края ожидаются небольшие дожди с грозами, порывы ветра могут достигать до 13 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +24 до +29 градусов, местами будет прохладно: от +17 до +22 градусов.
Со второй недели августа температура будет колебаться от +20 до +25 днем и от +10 до +15 ночью. В конце месяца станет прохладнее — дневные температуры будут колебаться от +18 до +23, а ночные +2 до +7 градусов.
Напомним, что, несмотря на погодные условия, житель Канска преодолел 700 километров вплавь в честь 90-летия Красноярского края.