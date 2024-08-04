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Красноярцам рассказали, какая погода их ожидает в августе

В конце месяца температура опустится почти до нуля градусов.

Сейчас в Трентоне: +22° 3 м/с 100% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

Прогноз погоды на предстоящий месяц обещает быть жарче климатической нормы. Об этом рассказал ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

С 4 по 7 августа в центральных и южных районах края ожидаются небольшие дожди с грозами, порывы ветра могут достигать до 13 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +24 до +29 градусов, местами будет прохладно: от +17 до +22 градусов.

Со второй недели августа температура будет колебаться от +20 до +25 днем и от +10 до +15 ночью. В конце месяца станет прохладнее — дневные температуры будут колебаться от +18 до +23, а ночные +2 до +7 градусов.