Красноярцам рассказали, какая погода их ожидает в августе

С 4 по 7 августа в центральных и южных районах края ожидаются небольшие дожди с грозами, порывы ветра могут достигать до 13 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +24 до +29 градусов, местами будет прохладно: от +17 до +22 градусов.