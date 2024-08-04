АСТАНА, 4 августа — Sputnik. В Казахстане отмечают День работников транспорта.
Он имеет официальный статус и празднуется каждый год в первое воскресенье августа.
Сегодня в отрасли трудятся порядка 670 тысяч человек. Также в настоящее время в вузах и колледжах страны обучается около 60 тысяч студентов — будущие специалисты транспортной отрасли.
В преддверии праздника глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев наградил работников транспорта грамотами и благодарственными письмами.
На празднике, который собрал работников транспорта из разных регионов, глава ведомства отметил вклад сотрудников и трудовых династий, которые поколениями трудятся в этой сфере.
«Ваша работа — это тяжелая ежедневная служба, большая ответственность за жизнь и здоровье людей. Благодарю вас за достойный труд и преданность делу. Также выражаю благодарность ветеранам отрасли, передающим опыт молодому поколению», — сказал глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев.
Транспортная инфраструктура активно модернизируется и обновляется, сообщили в Минтрансе Казахстана. Также растут объемы транспортировок и реализуются мультимодальные перевозки.