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В Ленинском районе изменили троллейбусные и автобусные маршруты из-за подтоплений

Четыре маршрута транспорта изменены в Ленинском районе Челябинска из-за потопа.

Источник: Челябинский общественный транспорт

Одну из магистральных улиц Ленинского района — улицу Машиностроителей — перекрыли для движения транспорта накануне вечером. Цель — организовать сеть для отведения воды с зоны подтопления.

Ограничения внесли коррективы и в работу общественного транспорта. По временной схеме будут ездить автобусы № 33, 81, 91 и троллейбус № 25.

— Автобусы направлены: № 33. Парк Гагарина — Курчатова — Барбюса — ГКБ № 9 — Гагарина — Копейское шоссе — Фатеевка; № 81. Чистопольская — Новороссийская — Гагарина — Доватора — Парк Гагарина, № 91. Салавата Юлаева — Гагарина — Машиностроителей — ЗЭМ. Троллейбус № 25 направлен ЧКПЗ — Копейское шоссе — Новороссийская — кольцо «Смолино», — сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Жителей просят быть внимательнее при планировании поездок. Перекрытие улицы Машиностроителей рассчитывают не более, чем на сутки.