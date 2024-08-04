В Ленинском районе изменили троллейбусные и автобусные маршруты из-за подтоплений

Одну из магистральных улиц Ленинского района — улицу Машиностроителей — перекрыли для движения транспорта накануне вечером. Цель — организовать сеть для отведения воды с зоны подтопления.
Ограничения внесли коррективы и в работу общественного транспорта. По временной схеме будут ездить автобусы № 33, 81, 91 и троллейбус № 25.
— Автобусы направлены: № 33. Парк Гагарина — Курчатова — Барбюса — ГКБ № 9 — Гагарина — Копейское шоссе — Фатеевка; № 81. Чистопольская — Новороссийская — Гагарина — Доватора — Парк Гагарина, № 91. Салавата Юлаева — Гагарина — Машиностроителей — ЗЭМ. Троллейбус № 25 направлен ЧКПЗ — Копейское шоссе — Новороссийская — кольцо «Смолино», — сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».
Жителей просят быть внимательнее при планировании поездок. Перекрытие улицы Машиностроителей рассчитывают не более, чем на сутки.