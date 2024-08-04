Маршруты общественного транспорта изменены в Минске из-за соревнований

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Ряд автобусов и троллейбусов изменили свои маршруты из-за международного турнира по триатлону «Минский триатлон — 2024», следует из сообщения Минсктранса.
Измененные маршруты будут действовать до 13:10, а затем автобусы начнут курсировать, как ранее. Это касается общественного транспорта, который ходит по проспекту Победителей. Часть этой магистрали, а также некоторых других улиц, перекрыта, и автобусы идут в обход.
Например, автобус № 1 после остановки «Замчище» следует по улицам Немига, Клары Цеткин, Бобруйская до остановки «Автовокзал Центральный». Оттуда маршурт пролегает по Бобруйской, Цеткин, Тимирязева, Нарочанской до диспетчерской станции «Веснянка». Автобус не проходит мимо остановки «Минский завод холодильников».
Изменения коснулись и автобусных маршрутов № 11, 18, 26, 29, 40, 44, 136, 50с, 57, 69, 73, 76э, 91, 100, 115э, 119с, 127,133, 163, 189э, 190э; пригородных 300э, 345, 420, 419. Также другим маршрутом ходят троллейбусы № 10 и 22.
При этом до 12:10 перекрыта четная сторона проспекта Победителей на участке от улицы Парковой до улицы Ратомской и съезда с МКАД. До 13:10 закрыта также четная сторона Победителей от Ратомской до Ленина. Нельзя проехать и по улице Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости, по проспекту Независимости от улицы Бобруйской до площади Победы (в том числе по круговой транспортной развязке на площади Победы) и по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.
«Минский триатлон — 2024» проводится в столице в белорусской столице ежегодно в летний сезон. В программе как индивидуальные гонки, так и эстафеты. В том числе организованы забеги для женщин и детей: Lady Run на 3 километра и TriKids на 500 метров.
Триатлон состоит из трех видов гонок: велосипедных, плавания и обычного бега. В основной части турнира надо преодолеть вплавь 1,9 км, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21 км.