Маршруты общественного транспорта изменены в Минске из-за соревнований

При этом до 12:10 перекрыта четная сторона проспекта Победителей на участке от улицы Парковой до улицы Ратомской и съезда с МКАД. До 13:10 закрыта также четная сторона Победителей от Ратомской до Ленина. Нельзя проехать и по улице Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости, по проспекту Независимости от улицы Бобруйской до площади Победы (в том числе по круговой транспортной развязке на площади Победы) и по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.