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Отомстил приятелю: омич представил знакомого мальчиком по вызову

На жителя Полтавского района заведено уголовное дело по статье «клевета».

Источник: Комсомольская правда

В ОМВД России по Полтавскому району завели уголовное дело по факту клеветы в отношении 34-летнего жителя Полтавки. Поводом для расследования стало обращение самого гражданина.

Он наткнулся на пост в одной из социальных сетей, якобы размещенный от его имени. В объявлении было указано, что он мальчик по вызову и ждет звонка от девушек. Реальный номер телефона прилагался.

Возмущенный мужчина обратился в полицию. При этом потерпевший вспомнил, что ранее уже встречал в соцсетях объявление о продаже куриных яиц, также размещенное от его имени. Однако тогда он не обратил на это внимания.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что фейковую страницу создал 32-летний односельчанин заявителя. Мужчины знакомы, однако в последнее время не общались. Мотивы своего поступка сельчанин объяснил старой обидой. В настоящее время он раскаивается в содеянном», — сообщили в пресс-службе полиции.

За клевету жителю района грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет.