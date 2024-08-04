«В Европе это уже проходили»: Увеличится ли количество медуз в Азовском море и как с ними бороться, рассказал ученый

Уже несколько лет подряд жители Ростовской области выкладывают в соцсети видео с полчищами медуз, которые летом оккупируют Азовское море. Почему так происходит и что с этим можно делать, в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» (на волне 89,8 FM) рассказал ростовский ученый Сергей Дудкин.
КОЛИЧЕСТВО ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
— К сожалению, появление медуз в Азовском море стало нашим традиционным явлениям, повторяющимся ежегодно. Это стало закономерностью: с каждым годом биомасса этой популяции увеличивается, — отметил доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ. — Сейчас их масса перевалила уровень в 4−6 тысяч миллионов тонн. Это значительное количество, которое создает не просто неприятные ощущения, но и серьезную угрозу здоровью отдыхающих, особенно детей, а также людей с чувствительной кожей или аллергией. Потому что все это жалющие медузы, оказывающие пагубный эффект на поверхность кожи.
ПОЧЕМУ ИХ БОЛЬШЕ МЕДУЗ.
— Увеличение количества медуз в Азовском море связано с его осолонением из-за сокращения пресноводного стока, потепления климата и выпаданием меньшего количества осадков.
С другой стороны, добавил специалист, повышение температуры увеличивает испаряемость воды с поверхности моря.
— Все это ведет к повышению солености, которая достаточно близко приблизилась к Черному — 16 промилле к 17−17,5 промилле в одном и другом морях, соответственно.
Помимо этого, еще на популяцию медуз влияет то, что их стало больше и в Черном море, где они зимуют. Например, люди жалуются на такие нашествия и в районе Анапы, и Геленджика, и Крыма.
КТО ВИНОВАТ.
— Виноват сам человек, потому что явление связано непосредственно с антропогенным загрязнением Черного моря. И, прежде всего, коммунально-бытовыми сточными водами, которые создают более благоприятную среду для развития медуз.
А в Азовском море всегда было много биологических элементов, которые очень нужны для роста медуз.
В десятых числах июня, добавил зоолог, рыбаки рассказывали ему, что началось массовое перемещение медуз из Черного в Азовское море. А во второй декаде июля они достигли веса в 15−20 килограммов.
В ЕВРОПЕ ТАКОЕ УЖЕ ПРОХОДИЛИ.
Кстати, в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века с такой же проблемой, отметил ученый, сталкивались и европейские страны, где начали появляться вспышки численности медуз в Средиземном, Эгейском и Адриатическом морях.
— Это оказывало очень серьезное воздействие не только на рекреацию, но и на отдых, и на рыболовство. И тогда это было связано именно с массовым загрязнением коммунально-бытовыми водами средиземноморья.
Чтобы решить эту проблему, все страны, кого коснулась эта проблема, начали контролировать слив нечистот. И со временем ситуация нормализовалась.
На побережьях же Черного и Азовского морей, отметил ученый, такая работа только предстоит.
ВИДИТ ТОЛЬКО ОДИН ПУТЬ РЕШЕНИЯ.
— И единственным реальным источником, который я вижу, могут быть только воды Днепра. Он несет в раза больше воды, чем Дон и Кубань вместе взятые, 53 кубических километра. И из него можно получить довольно дешевую дотацию пресноводного стока.
Необходимо где-то 8−9 кубических километров в год начать дополнительно подавать пресной воды в Азовское море.
— И тогда медузы сами по себе исчезнут, потому что произойдет опреснение Азовского моря до тех значений, когда им будет некомфортно здесь обитать. Или, если даже их будет заносить, они погибнут, потому что слабая соленость будет неприемлема для них.