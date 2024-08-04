«В Европе это уже проходили»: Увеличится ли количество медуз в Азовском море и как с ними бороться, рассказал ученый

— К сожалению, появление медуз в Азовском море стало нашим традиционным явлениям, повторяющимся ежегодно. Это стало закономерностью: с каждым годом биомасса этой популяции увеличивается, — отметил доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ. — Сейчас их масса перевалила уровень в 4−6 тысяч миллионов тонн. Это значительное количество, которое создает не просто неприятные ощущения, но и серьезную угрозу здоровью отдыхающих, особенно детей, а также людей с чувствительной кожей или аллергией. Потому что все это жалющие медузы, оказывающие пагубный эффект на поверхность кожи.