Площадки для обучения детей работе с беспилотниками создают в Иркутской области

В 18 образовательных организациях Иркутской области готовы площадки для обучения детей работе с БАСами. Все они — участники президентского нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В конце прошлого года Приангарье вошло в число 30 регионов России — победителей конкурсного отбора на получение субсидии из федерального бюджета на создание условий в образовательных организациях для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС гражданского назначения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
— На средства федеральной субсидии министерство образования региона приобретает высокотехнологичное оборудование. Техника предназначена для Ангарского индустриального техникума и 17 общеобразовательных организаций: пять школ в Иркутске, пять — в Ангарске, шесть — в Братске, одна — в Черемхово, среди которых четыре школы, где созданы инженерные (авиационные) классы, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Федеральная субсидия составила около 274 миллионов рублей. Еще 11 миллионов — софинансирование из областного бюджета. В перечней оборудования различные виды БАС: конструкторы для создания спортивных квадрокоптеров, симуляторы для ручных и автономных полетов, полетные зоны.