Площадки для обучения детей работе с беспилотниками создают в Иркутской области

В 18 образовательных организациях Иркутской области готовы площадки для обучения детей работе с БАСами. Все они — участники президентского нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В конце прошлого года Приангарье вошло в число 30 регионов России — победителей конкурсного отбора на получение субсидии из федерального бюджета на создание условий в образовательных организациях для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС гражданского назначения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.