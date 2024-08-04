В Пермском крае продолжается фестиваль «На Хохловских холмах»

Сегодня, 4 августа, второй и заключительный день фестиваля исторической реконструкции «На Хохловских холмах». Напомним, в эти выходные архитектурно-этнографический музей «Хохловка» превратился в настоящую машину времени: гости с головой окунулись в те времена, когда вещи гладили рубелем, в алфавите было 43 буквы, а профессиональные воины устраивали рыцарские поединки.