В Пермском крае продолжается фестиваль «На Хохловских холмах»

Сегодня, 4 августа, второй и заключительный день фестиваля исторической реконструкции «На Хохловских холмах». Напомним, в эти выходные архитектурно-этнографический музей «Хохловка» превратился в настоящую машину времени: гости с головой окунулись в те времена, когда вещи гладили рубелем, в алфавите было 43 буквы, а профессиональные воины устраивали рыцарские поединки.
Именно ристалище стало главной площадкой фестиваля исторической реконструкции. Гостей ждут бои 5×5 и 12×12, в которых встретятся известнейшие бойцы исторического средневекового боя!
Также в музее продолжают работать интерактивные площадки, выставки, ярмарка. Гости могут поучаствовать в различных мастер-классах, попробовать себя в ремеслах, состязаниях, освоить навыки стрельбы из лука и многое другое.