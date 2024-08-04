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В Самаре температура воды в Волге продолжает снижаться

Вода в Волге в Самаре охладела до 21,6 градусов в августе 2024 года.

Сейчас в Трентоне: +22° 3 м/с 100% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Самарской области в первые дни августа не радует жителей жаркими солнечными днями. По прогнозу синоптиков, август в регионе будет прохладным, а средняя температура воздуха будет колебаться в пределах от +18 до +20 градусов.

Несмотря на отсутствие жары, самарцы все же продолжают отдыхать на берегах Волги. По данным на 3 августа 2024 года, температура воды составила 21,6 градусов.

Стоит отметить, что температура Волги в Самаре продолжает снижаться. На 1 августа было зафиксировано 22 градуса, а с каждым днем эти показали постепенно уменьшаются.