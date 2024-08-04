Кроуфорд победил Мадримова в бою за два чемпионских пояса

Поединок продлился 12 раундов. Победу единогласным решением судей одержал Кроуфорд. На кону в этом бою также стоял временный титул WBO.
В активе Кроуфорда теперь 41 победа и ни одного поражения. У Мадримова десять побед и одно поражение.
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд нанёс поражение обладателю титула WBA в первом среднем весе Исраилу Мадримову.
Поединок продлился 12 раундов. Победу единогласным решением судей одержал Кроуфорд. На кону в этом бою также стоял временный титул WBO.
В активе Кроуфорда теперь 41 победа и ни одного поражения. У Мадримова десять побед и одно поражение.