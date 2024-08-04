Горячие свадьбы июля-2024: фото ярких невест и женихов из Новосибирска

12 июля в Купино молодожены Александр и Юлия эффектно прибыли к зданию отдела ЗАГС на большом тягаче, украшенном яркими воздушными шарами. Это зрелищное появление было впервые для города, что, конечно, привлекло внимание как работников ЗАГСа, так и местных жителей. Интересно, что пара не только заключила брак в этот день, но и отпраздновала свои дни рождения. «Мы нашли друг друга», — поделилась своими эмоциями счастливая невеста.