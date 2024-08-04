Горячие свадьбы июля-2024: фото ярких невест и женихов из Новосибирска

Считается, что в июле самая мощная солнечная энергетика. Кроме того, месяц стал «богат» на красивые даты, такие как «08.07.2024» и «24.07.2024». Специалисты ЗАГСа отметили, что в июле брак вступали не только молодые, а также новобрачные «бальзаковского» возраста.
День семьи, любви и верности вызвал наибольший ажиотаж у женихов и невест. Многие пары заключали брак в канун праздника, напоминающем о том, что семья должна быть основой жизни в обществе, а семейные узы — дарить душевное тепло и чувство защищенности.
Кто-то из брачующихся специально выбрал дату, близкую к празднику, а кто-то даже не догадывался в преддверии какого дня вступает в брак. Но, безусловно, все новобрачные отметили регистрацию брака в преддверии 8 июля хорошим знаком для создания семьи. Ведь теперь они находятся под покровительством святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семейных ценностей.
Сам праздник в 2024 году выпал на понедельник и 8 июля во Дворце бракосочетания Новосибирска заветное «Да» произнесли 31 пара молодожёнов и обменялись обручальными кольцами.
Кроме того, 8 июля во Дворце бракосочетания Новосибирска состоялось торжественное мероприятие, посвященное семейным ценностям. Пары, которые на протяжении многих лет сохранили свою любовь и верность, были удостоены медали «За любовь и верность». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил 12 комплектов общественной награды. В числе отмеченных медалью оказались супруги Виктор Вениаминович и Нина Александровна Пепеляевы из Новосибирска, отмечающие 60-летие своего семейного союза.
12 июля в Купино молодожены Александр и Юлия эффектно прибыли к зданию отдела ЗАГС на большом тягаче, украшенном яркими воздушными шарами. Это зрелищное появление было впервые для города, что, конечно, привлекло внимание как работников ЗАГСа, так и местных жителей. Интересно, что пара не только заключила брак в этот день, но и отпраздновала свои дни рождения. «Мы нашли друг друга», — поделилась своими эмоциями счастливая невеста.
Еще одной красивой датой стало «24.07.24» и также вызвало особый интерес у молодоженов. Во Дворце бракосочетания г. Новосибирска в этот особенный день зарегистрировали 47 новых семейных союзов.
Пара Сергея и Ульяны выбрали дату регистрации 26 июля, совпадающую с праздником Архангела Гавриила, известного как вестник благих новостей.
Молодые люди мечтали о свадьбе в русском стиле и решили провести этот важный день в родном Сузуне, наслаждаясь его природой и спокойствием.
На церемонию в ЗАГС Сузунского района молодожены и их гости пришли в ярких народных костюмах, выполненных вручную с учетом старорусских свадебных обычаев.
Специалист ЗАГСа вручила новобрачным свидетельство о браке, пожелав им счастья и любви.
Свадьбы июля по праву можно назвать одними из самых ярких и зрелищных. Смотрите эффектные фото женихов и невест в репортаже «МК в Новосибирске».
Источник: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области.