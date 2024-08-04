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В омской «Меге» открылся обновленный магазин Love Republic

С апреля он был закрыт на ремонт.

Источник: Комсомольская правда

В торговом центре «Мега» на Левобережье вновь начал свою работу магазин одежды Love Republic. Об этом стало известно из сообщения паблика «Меги» в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь больше пространства и света — магазин расположился на новой площади 542 м² и получил главные преимущества флагманского формата: архитектурный стиль “био-тек”, диджитальность и капсульный подход, — сообщает ритейлер.

Особенное внимание было уделено ассортименту: теперь в магазине представлены все линейки бренда, включая Premium, Studio и Evening.

Напомним, что марка Love Republic входит в состав ритейл-компании Melon Fashion Group, которая также управляет брендами Zarina, befree и Sela.