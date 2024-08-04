В омской «Меге» открылся обновленный магазин Love Republic

В торговом центре «Мега» на Левобережье вновь начал свою работу магазин одежды Love Republic. Об этом стало известно из сообщения паблика «Меги» в соцсети «ВКонтакте».
«Теперь больше пространства и света — магазин расположился на новой площади 542 м² и получил главные преимущества флагманского формата: архитектурный стиль “био-тек”, диджитальность и капсульный подход, — сообщает ритейлер.
Особенное внимание было уделено ассортименту: теперь в магазине представлены все линейки бренда, включая Premium, Studio и Evening.
Напомним, что марка Love Republic входит в состав ритейл-компании Melon Fashion Group, которая также управляет брендами Zarina, befree и Sela.