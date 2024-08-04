Умер иркутский футболист Виктор Подвеско

Виктор Подвеско два сезона выступал за «Кайрат» в городе Алма-Ата и «Шахтер» в городе Караганда в республике Казахстан. Футболист всегда отличался большой работоспособностью и яркой игрой. Долгое время он был генеральным представителем иркутской авиакомпании.