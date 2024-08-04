Умер иркутский футболист Виктор Подвеско

На 73 году жизни умер легендарный полузащитник и ветеран футбола Иркутска Виктор Подвеско. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе федерация футбола Иркутской области.
«Виктор Подвеско был воспитанником легендарного Александра Веденеева. 15 сезонов выступал за команды мастеров Иркутска “Аэрофлот”, “Авиатор”, “Звезда”. Ему принадлежит рекорд по количеству сыгранных матчей за иркутскую команду — 433», — рассказали АиФ-Иркутск в федерации.
Виктор Подвеско два сезона выступал за «Кайрат» в городе Алма-Ата и «Шахтер» в городе Караганда в республике Казахстан. Футболист всегда отличался большой работоспособностью и яркой игрой. Долгое время он был генеральным представителем иркутской авиакомпании.
Во вторник, 6 августа, состоится церемония прощания. Родные и друзья соберутся, чтобы проводить в последний путь Виктора Подвеско.
Ранее АиФ-Иркутск писали о том, что умер иркутский футболист Олег Гордеев. Спортсмен играл за команды «Ангара», «СКА-Хабаровск», «Звезда» (Иркутск).