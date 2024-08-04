220 детей родились в июле в Иркутском городском перинатальном центре

Иркутской городской перинатальный центр имени Малиновского представил статистику рождаемости за прошлый месяц. В июле там появились на свет 220 детей. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.
— По итогам июля в ИГПЦ родилось 220 детей. 112 девочек и 108 мальчиков. Есть три двойни: одна двойня братьев и две двойни брата с сестрой, — говорится в сообщении.
Сотрудники медучреждения пожелали малышам здоровья. В настоящий момент Иркутский городской перинатальный центр закрыт на помывку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе обсудили создание условий безопасного детского отдыха. Муниципалитетам было поручено организовать места для купания, а также установить запрещающие знаки на опасных пляжах.