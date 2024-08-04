Омичам рассказали, на каких улицах сегодня будут ловить нарушителей

Кроме того, объекты находятся на следующих автодорогах: Челябинск — Новосибирск на территории Москаленского, Кормиловского и Исилькульского района, Омск — Тара на территории Саргатского района, Бакбасар — Полтавка на территории Азовского района, а также Омск — Русская Поляна на территории Омского района.