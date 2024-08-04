Омичам рассказали, на каких улицах сегодня будут ловить нарушителей

В Госавтоинспекции Омской области рассказали, где сегодня, 4 августа, установлены передвижные комплексы автоматической фото- и видеофиксации административных правонарушений. Объекты находятся в местах концентрации ДТП.
Так, комплексы располагаются на следующих улицах: Кирова, Богдана Хмельницкого, 22 апреля, Нефтезаводская, Волгоградская, Герцена, Черлакский тракт, Лизы Чайкиной и на проспекте Космический.
Кроме того, объекты находятся на следующих автодорогах: Челябинск — Новосибирск на территории Москаленского, Кормиловского и Исилькульского района, Омск — Тара на территории Саргатского района, Бакбасар — Полтавка на территории Азовского района, а также Омск — Русская Поляна на территории Омского района.
Ранее сообщалось, что в День города в Омске от местных жителей поступило 1 075 сообщений о происшествиях. В результате было возбуждено 34 уголовных дела и задержаны 16 подозреваемых в совершении преступлений.