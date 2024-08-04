Мониторинг за селеопасными участками ведут спасатели в ВКО

ДЧС ВКО и ВК филиал «Казселезащита» напоминает, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В целях безопасности туристам стоит внимательно следить за сообщениями о штормовых предупреждениях и в этот период воздержаться от походов в горы в селеопасный период.