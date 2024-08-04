Мониторинг за селеопасными участками ведут спасатели в ВКО

Специалисты ежегодно в целях безопасности проводят обследование, начиная с момента, когда озера еще не вскрыты ото льда и до полного их вскрытия для контроля селеопасной обстановки.
Селевую опасность в области представляют 13 бассейнов рек региона, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
C начала селеопасного периода по области функционирует 9 гидропостов сезонного характера и 1 круглогодичный гидропост на реке Сарымсакты, Катон-Карагайского района. Ежедневно три раза в сутки со всех гидропостов передается информация о гидрометеорологических изменениях на селеопасном участке.
На сегодняшний день проведено аэровизуальное обследование моренных озер бассейнов рек Тургусун, Сарымсакты, Бухтарма, Берель.
При обследовании признаков интенсивного таяния ледников не выявлено, наблюдается постепенное таяние снега на ледниках.
В августе 2024 года планируется провести батиметрические измерения высокогорных моренных озер бассейнов рек Громотуха, Белая Уба на гужевом транспорте.
ДЧС ВКО и ВК филиал «Казселезащита» напоминает, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В целях безопасности туристам стоит внимательно следить за сообщениями о штормовых предупреждениях и в этот период воздержаться от походов в горы в селеопасный период.
Населению обязательно знать возможные места и примерные границы оползней в вашем регионе.