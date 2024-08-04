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Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В регион придут дожди.

Сейчас в Трентоне: +22° 3 м/с 100% 753 мм рт. ст. +24°

На предстоящей неделе температура воздуха на Кубани снизится до +26−28°. На первую половину недели прогнозируются дожди, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В Краснодаре самые высокие температурные отметки по краю. Температура воздуха днем прогнозируется на отметке до 31°, к середине недели опустится до 28°, дожди.

В Сочи переменная облачность, дождь, воздух прогреется до отметки 28−29°, температура воды 28°.

В Новороссийске облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха будет держаться на отметке 27−29°, вода прогреется до 27°.

Геленджик ожидает небольшой дождь, переменная облачность с температурой воздуха 28°, температура воды 27°.

В Темрюке на неделе прогнозируется дождливая погода, температура воздуха 26−28°.