Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

На предстоящей неделе температура воздуха на Кубани снизится до +26−28°. На первую половину недели прогнозируются дожди, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В Краснодаре самые высокие температурные отметки по краю. Температура воздуха днем прогнозируется на отметке до 31°, к середине недели опустится до 28°, дожди.
В Сочи переменная облачность, дождь, воздух прогреется до отметки 28−29°, температура воды 28°.
В Новороссийске облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха будет держаться на отметке 27−29°, вода прогреется до 27°.
Геленджик ожидает небольшой дождь, переменная облачность с температурой воздуха 28°, температура воды 27°.
В Темрюке на неделе прогнозируется дождливая погода, температура воздуха 26−28°.