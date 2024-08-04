Чем воронежцы будут привлекать туристов?

«Некоторые регионы продвигают себя агрессивно, называясь “столицей закатов”, “столицей улыбок”, “гастрономической столицей”, — отмечает Корчевников. — Мы же стараемся работать точечно. Знаем, кто наш турист, откуда он приезжает. Если тратить деньги на рекламу, то надо делать таргетированное продвижение в тех субъектах, от которых мы ждём гостей. Например, сейчас фиксируем поток туристов со Средней Волги: чтобы не делать крюк, они, двигаясь на море, заезжают в нашу область через Павловск. По такому же пути едут на отдых белорусы. Поэтому в этих местах создан второй туристических кластер, который мы представляем на всех межрегиональных форумах. Но ещё большее значение имеет “сарафанное радио”: чем больше турист получит впечатлений, тем больше положительных эмоций он увезёт к себе домой. Это и будет лучшая реклама для привлечения гостей».