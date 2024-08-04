Чем воронежцы будут привлекать туристов?

Как и чем планируем привлекать гостей, рассказал министр предпринимательства, торговли и туризма региона Сергей Корчевников.
В поисках бренда.
В текущем году пройдёт 12 масштабных событий, которые призваны заинтересовать туристов из соседних регионов. Заработал совместный с РЖД межрегиональный проект «Две губернии» — теперь на туристическом поезде «Москва — Липецк — Воронеж — Москва» можно посетить более десятка разнообразных объектов. Появился второй туристическо-рекреационный кластер в Павловске, где во времена Петра Первого была построена корабельная верфь. И пусть не каждый турист, остановившись в Воронеже, готов поехать в Павловск, потратив три часа на дорогу, но гости, держащие путь по трассе М4, теперь могут заехать в этот район и полюбоваться на местные достопримечательности.
В Воронеже открываются мультибрендовые бутики местных производителей и магазины натуральных фермерских продуктов. Всё это тоже для туристов, во многом благодаря которым растёт как региональный товарооборот (в этом году он увеличился на 18%), так и экономика области в целом.
"Сейчас особенно популярен так называемый промышленный туризм, — считает Сергей Корчевников. — Ведь психология покупателя такова, что мы часто принимаем решение купить продукт из-за его узнаваемости, открытости производства и технологии. Приходите, например, на рынок, а там у вас на глазах за стеклом делают зефир. Вы видите процесс изготовления, внешний вид продукта, ощущаете приятный запах и потом принимаете решение купить товар. Это касается и бренда региона. Для его создания мы разработали программу из 15 основных направлений, благодаря которой нас могли бы узнавать по какому-то слогану или изображению.
Надо отметить, что санкции помогли нашим предпринимателям поверить в себя, и они научились изготавливать некоторые продукты лучше, чем на Западе. Как результат: количество стран-экспортёров увеличилось с 18 до 42. Попали в этот список даже недружественные нам США и Южная Корея, потому что наш продукт уникален".
Лучшая реклама.
При этом в туристическом секторе остаётся немало проблем. Так, по словам чиновника, в регионе не хватает номерного фонда для размещения туристов. Также необходимо развивать транспортные услуги, приводить в порядок исторические и культурные здания, а ещё развивать медицинское направление. В регионе много опытных врачей и цены на услуги у нас вполне приемлемые.
Для привлечения туристов нельзя забывать и об элементарной рекламе.
«Некоторые регионы продвигают себя агрессивно, называясь “столицей закатов”, “столицей улыбок”, “гастрономической столицей”, — отмечает Корчевников. — Мы же стараемся работать точечно. Знаем, кто наш турист, откуда он приезжает. Если тратить деньги на рекламу, то надо делать таргетированное продвижение в тех субъектах, от которых мы ждём гостей. Например, сейчас фиксируем поток туристов со Средней Волги: чтобы не делать крюк, они, двигаясь на море, заезжают в нашу область через Павловск. По такому же пути едут на отдых белорусы. Поэтому в этих местах создан второй туристических кластер, который мы представляем на всех межрегиональных форумах. Но ещё большее значение имеет “сарафанное радио”: чем больше турист получит впечатлений, тем больше положительных эмоций он увезёт к себе домой. Это и будет лучшая реклама для привлечения гостей».
Справка.
С 1 января 2025 г. в регионе вводится туристический сбор — определённый процент от суммы проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Часть этих средств пойдёт на развитие туризма.