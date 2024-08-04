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Режим ЧС из-за паводков ввели в Чугуевском округе

Отсутствует проезд в село Березовка.

Источник: Администрация Чугуевского округа

В Чугуевском округе из-за непогоды объявили режим ЧС муниципального характера, сообщает администрация муниципалитета. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.

Как рассказали в администрации округа, на реках наблюдается значительный подъем уровня воды. Остаются затопленным придомовые территории в селах Новомихайловка, Уборка, Самарка, Заветное, Кокшаровка, Шумный, Пшеницыно, Ясное.

Переливы также зафиксировали и на дорогах, ведущих к селам Архиповка, Верхняя Бреевка, Заветное, Полыниха, Ясное. Проехать по указанным путям можно только на высокопроходимом транспорте.

«Нет проезда в село Березовка. Из-за размытия мостового сопряжения на автомобильной дороге Извилинка — Березовка через реку Светлая и размытия дорожного полотна. Ситуация находится на особом контроле. Ведется постоянный мониторинг».

Отметим, что сложная обстановка сохраняется и в Красноармейском округе, где были организованы пункты временного размещения.

МЧС