Режим ЧС из-за паводков ввели в Чугуевском округе

В Чугуевском округе из-за непогоды объявили режим ЧС муниципального характера, сообщает администрация муниципалитета. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.
Как рассказали в администрации округа, на реках наблюдается значительный подъем уровня воды. Остаются затопленным придомовые территории в селах Новомихайловка, Уборка, Самарка, Заветное, Кокшаровка, Шумный, Пшеницыно, Ясное.
Переливы также зафиксировали и на дорогах, ведущих к селам Архиповка, Верхняя Бреевка, Заветное, Полыниха, Ясное. Проехать по указанным путям можно только на высокопроходимом транспорте.
«Нет проезда в село Березовка. Из-за размытия мостового сопряжения на автомобильной дороге Извилинка — Березовка через реку Светлая и размытия дорожного полотна. Ситуация находится на особом контроле. Ведется постоянный мониторинг».
Отметим, что сложная обстановка сохраняется и в Красноармейском округе, где были организованы пункты временного размещения.