Город Котово отключили от воды из-за утечки на отремонтированном водоводе

Напомним, что в конце прошлого года в Котовском районе началось строительство ветки водопровода Филино-Котово и участка на территории городского округа. На эти цели было выделено около 700 млн рублей. Городская ветка водопровода была сдана только в июне этого года, а вот судьба строительства 12-километрового участка сети Филино-Котово до сих пор остается туманной.