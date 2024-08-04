Троих мужчин и ребенка наградят за спасение девочки на пожаре в пермской высотке

Четверых пермяков, среди которых подросток, наградят за спасение девочки из горящей высотки.
— За проявленную отвагу брата и троих неравнодушных пермяков предоставят к ведомственной награде. Дети спаслись и уже выписаны из больницы, — сообщили в телеграм-канале МЧС России.
Речь идет о ЧП, которое произошло утром 4 июля в высотке на улице Моторостроителей. В квартире на 14 этаже начался пожар. Внутри находились дети — 14-летний брат и 8-летняя сестра. По счастливой случайности возле дома оказался 33-летний испытатель ракетных двигателей Александр Власов — он отвел ребенка в садик и, возвращаясь домой, увидел дым и услышал детские крики.
— У меня самого ребенок, поэтому почувствовал, что могу чем-то помочь. Вызвал пожарных и вместе с еще одним прохожим — Павлом — мы бросились на помощь. Позвонили в первый попавшийся домофон, нас пустили.
Пожар был на четырнадцатом, мужчины поднялись на 13-й, позвонили в квартиру. Им открыл хозяин и втроем мужчины забежали на кухню и высунулись в окно.
— Помогите, очень жарко, — кричал 14-летний парнишка этажом выше, а его младшая, 8-летняя сестра от страха лишь громко плакала.
Павел высунулся в окно и ловил девочку, которую брат спускал через окно. А Александр с хозяином квартиры держали его за ноги. И только мужчина принял ребенка на себя, его дернули в квартиру вместе с ребенком.
Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Пермскуому краю.
Мальчика спасли пожарные, которые выбили дверь в квартиру.
— Пацан был весь в ожогах и черный копоти, но стоял на ногах. Ему дали нашатырку, баллон с кислородом, завернули в простынь и приготовились эвакуировать, — рассказал Александр.
Команда героев-огнеборцев. Фото: ГУ МЧС по Пермскуому краю.
Причины пожара устанавливаются.